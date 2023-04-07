7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Karnı doyurmak ruhu doyurmaktan mı geçiyor

İnsanın bazen fizyolojik açlık çekmese de bir şeyler yiyip içebileceğini belirten Psikolog Ceren Aydın “Zihninizi biraz yokladığınızda, öfke ve stres anlarında ya da bir kutlama için elinizin gıdalara nasıl kolayca gittiğini hatırlayacaksınız. Yemenin yarattığı hazzı kim inkar edebilir?” dedi. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 07:39
Takip Et

Karnı doyurmak ruhu doyurmaktan geçiyor

Karnı doyurmak ruhu doyurmaktan mı geçiyor
+
Aa
-

DUYGUSAL YEME NE ANLAMA GELİR

Psikolog Ceren Aydın, “Duygusal yeme en basit haliyle kişinin özellikle olumsuz duygularını düzenlemek amacıyla aç olmadığı halde gıda tüketimine yönelmesi halidir. Duygusal yemenin altında baş etme mekanizmalarının yetersiz kalması, öğrenilmiş davranışlar ve gıda yoksunluğu gibi çeşitli ve çok yönlü nedenler yer alabilir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi bir yeme bozukluğuna dönüşme riski vardır.”diye konuştu.

DUYGUSAL YEME İLE SAĞLIKLI BESLENME ARASINDAKİ FARKLAR

Duygusal açılık, fizyolojik açlık gibi kademe kademe değil, genellikle aniden belirir. Duygusal yeme sendromu yaşayan kişiler özellikle öfke, yalnızlık, umutsuzluk, mutsuzluk gibi olumsuz duygular yaşadıklarında besin tüketimine yönelirler. Bu esnada sağlıklı gıdalardan ziyade, kalori değeri yüksek ve hazır tüketime uygun gıdalar tercih edilir. Kişi bazen kontrolünü kaybettiği ve yemeyi durduramadığı hissine kapılır. Fizyolojik bir açlığı gidermek için yediğimizde genelde neyi ne kadar tükettiğimizi ve ne kadar gıdaya ihtiyaç duyduğumuzu fark ederiz. Duygusal yeme sendromunda bu farkındalık körelmiştir. Duygusal yeme ardından suçluluk, utanç ve pişmanlık gibi olumsuz duygular getirebiliyor.

Psikolog Ceren Aydın konuya ilişkin şunları söyledi:
“Zarar veren bir davranışı değiştirebilmenin ilk koşulu farkındalık sahibi olmaktır. Eğer siz de duygularla baş etmek için yemek yemeye yöneldiğinizi düşünüyorsanız öncelikle bu sorunu başlatan, sürdüren, arttıran etmenleri fark etmeye çalışın.Beni duygusal yemeye iten tetikleyici faktörler neler? Nasıl hissettiğimde, ne gibi durumlarda duygusal yeme ihtiyacım artıyor? Unutmayın, ilk adım farkındalık.

İşe duygu ve yeme günlüğü tutarak başlamaya ne dersiniz? Günlük olarak yaşadığınız duygu değişimleri ve yaşamınıza yansımasını kaydetmek, resmi daha net ve nesnel bir şekilde görmenizde size çok yardımcı olacak! Kayıt formunda duygu, tüketilen gıda ve miktarı ile tüketim sonrası yaşanan hislere mutlaka yer verin. Böylece hangi duygu altında, hangi besinden ne kadar yedim, ardından nasıl hissettim sorularını cevaplamış olacaksınız.Zor duygularla baş etmek için daha etkili ve daha kalıcı alternatifler üretin. Örneğin olumsuz duyguları bastırmak yerine sağlıklı şekilde ifade etmeye, mutfak yerine spora yönelmeye çalışın. Çevresel birtakım düzenlemelerle işleri biraz daha kolay hale getirmek sizin elinizde. Örneğin kalorili, hazır gıdaları yanınızda ve yakınınızda bulundurmayın. Sizi cezbeden pastanelerin önünden geçmeyin ya da alışveriş listeniz dışında sepete başka hiçbir gıdayı atmayın.
Tüm çabalarınıza rağmen kalıcı bir davranış değişikliği sağlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Böyle bir durumda kendinize bir iyilik yapın ve alanında uzman bir ruh sağlığı profesyonelinden yardım almakta tereddüt etmeyin.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
2
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
3
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
4
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
6
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İşte görüşmenin detayları
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
7
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Çorum’da silahlı kavga
﻿Çorum’da silahlı kavga
﻿Çorum’da silahlı kavga
﻿18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında
﻿18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında
﻿18 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 153 kişi gözaltında
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿ Şanlıurfa’da kazaya karışan AKP'li ilçe başkanı tutuklandı
﻿ Şanlıurfa’da kazaya karışan AKP'li ilçe başkanı tutuklandı
﻿ Şanlıurfa’da kazaya karışan AKP'li ilçe başkanı tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.