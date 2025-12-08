Ahmet Demir, uzun süredir karın bölgesinde şişkinlik ve sertlik hissediyordu. Başlangıçta kilo aldığını düşünerek şikâyetlerini önemsemedi. Ancak rahatsızlıkları artınca Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan ileri tetkikler sonucunda sağ böbreğinde 7,5 kilogram ağırlığında dev bir kitle tespit edildi. Başarılı ameliyatın ardından hasta 11 kilo verdi ve eski sağlığına kavuştu.

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Serdar Toksöz, hastanın Hatay’dan kendilerine yönlendirildiğini belirterek, "Orada karnında büyük bir kitle tespit edilmiş. İleri tetkik ve tedavi için bize yönlendirildi. Biz de yaptığımız değerlendirmede bunun büyük bir böbrek kitlesi olduğunu tespit ettik. Bu nadir olarak tespit edilmiş durumlardan birisidir. Tedavisi de oldukça ileri merkezlerde, deneyimli merkezlerde yapılmaktadır" diye konuştu.

'10 BİN VAKADA BİR BU KADAR BÜYÜK BÖBREK KİTLELERİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR'

"Toksöz, dev kitlelerde genellikle açık cerrahi tercih edildiğini ancak kendilerinin özel bir yöntemle laparoskopik ameliyat gerçekleştirdiklerini aktardı:

"Yaklaşık 40 cm’ye yakın bir kesiye ihtiyaç duyuyordu. Biz kendi planladığımız yöntemle bu kesiti kademeli olarak küçülttükten sonra, kitleyi küçülttükten sonra laparoskopik olarak 3 tane delikten ameliyatını gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 10 bin vakada bir bu kadar büyük böbrek kitleleri görülebilmektedir. Hastanın böbreğin içinde taşı da vardı."

Böbrek kitlesinin ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini vurgulayan Toksöz, "Ahmet Bey’in bu büyük böbrek kitlesi tansiyon hastalığına sebep olabilir. Boşalttığımız suda da ciddi enfeksiyon vardı. Ciddi enfeksiyona da sebep olabiliyor. Diğer böbreği de etkileyen enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Taşlar da iritasyon sonucu böbrek kitlelerine sebep olabilmektedir" dedi.

'KADEMELİ OLARAK BÜYÜDÜĞÜ İÇİN BUNUN FARKINA VARMAMIŞTI, KİLO ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORDU'

Toksöz, hastanın kitlenin yavaş yavaş büyümesi nedeniyle fark edemediğini belirterek şunları söyledi: "Ameliyat cerrahi süresi yaklaşık olarak 6 saat sürdü. Çok büyük bir böbrek kitlesi karaciğere, bağırsaklara, büyük damarlara yapışık haldeydi. Biz yavaş yavaş, adım adım, kontrollü bir şekilde ilerleyerek hastanın herhangi bir organına zarar vermeden bu işlemi gerçekleştirdik. Hastamız daha çok karında kilo almış gibi hissediyordu. Kademeli olarak büyüdüğü için bunun farkına varmamıştı. Kilo aldığını düşünüyordu. Genelde bazen bu böbrek kitleleri büyürken ağrı yapmaz. Alıştıra alıştıra bir büyüme süreci oluşabilmektedir. Bunun en iyi yöntemi, aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmektir."

Ameliyatın tamamen başarılı geçtiğini kaydeden Toksöz, "Ameliyat sonrasında da diğer organlarda herhangi bir hasar bulunmamaktadır. Bağırsakları da, karaciğeri de gayet güzel uygun şekilde çalışmaktadır" dedi.

Hasta Ahmet Demir yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Son zamanlarda hızlı ve bariz bir şekilde görülmeye başladı ve benim hareketlerimi de kısıtlamaya başladığı için başvurdum. Bunun daha önceden, 5 yılı daha aşkın süre içerisinde başlayıp devam eden bir rahatsızlık olduğunu söyledi ve acilen işlemlere başladılar."

'SIRT ÜSTÜ YATAMIYORDUM'

Ameliyat sonrası rahatladığını ifade eden Demir, "Midemde boşluklar oldu. Bu hastane döneminde onun şeylerini anlamadım ama ayağa kalktıktan sonra benden yaklaşık 11-12 kilo eksildi. Bunun rahatlığı, hafifliği, hareketlerim de daha çevik, atak oldu. Uykularım da olsun, vücut olarak daha rahat bir seviyeye geldim" dedi.