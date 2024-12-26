Karnında şişlik ve bulantı şikayetiyle gitti: Profesör 13 kiloluk dev kitleyi görünce şaşkına döndü

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran Mustafa Tutam, karnındaki şişlik, halsizlik ve bulantı gibi şikayetlerle Üroloji Polikliniği'ne müracaat etti.

Yapılan tetkikler sonucunda, Tutam'ın karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Alim Koşar'ın liderliğindeki uzman ekip, riskli bir operasyonla karnındaki 13 kilogramlık kitleyi çıkarmaya karar verdi. Geçen hafta yapılan başarılı operasyonla kitle tamamen çıkarıldı.





"30 YILLIK MESLEK HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK KİTLEYDİ"



​​​​​​​Prof. Dr. Alim Koşar, "Bu tür kitlelerde tek tedavi şansı cerrahi müdahale ile tamamen çıkarmaktır. Hastaya fayda sağlanabilmesi için bu kitleyi çıkarmak zorundaydık. Ancak çok büyük bir risk taşıyan bu ameliyat, tüm karnı dolduran ve organlarla, damarlarla iç içe geçmiş bir kitleyi içeriyordu. Çok dikkatli bir şekilde, hiçbir parça bırakmadan başarılı bir şekilde çıkardık. 30 yıllık meslek hayatımda batın içinden çıkardığım en büyük kitleydi" şeklinde konuştu.

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Sağlığına kavuşan Mustafa Tutam ise, ameliyatın ardından kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Ameliyatımı yapan hocalarıma, üniversitemize, hastanemize ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştum, kendimi harika hissediyorum" dedi.