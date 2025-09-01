Karnından bıçaklanan taksi şoförü ağır yaralandı



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğu Terminali Kümeevleri'nde meydana gelen olayda; daha önceden aralarında husumet bulunan M.D. ile H.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş. yanında bulunan bıçakla M.D.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildiç Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan M.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler şüpheli H.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Öte yandan, H.Ş.'nin olay öncesi rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin kameraya yansıyan fotoğrafında bıçak elinde gezdiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Olayı anlatan Muhammed Çoban, "Kalabalığı görünce olay yerine gittik. Taksici ağabeyin bıçaklandığını gördük. Eline taş alıp adama atmaya çalıştığında yere yıkıldığını söylediler. Su vermeye çalıştık. Bildiğimiz sağlık yöntemlerini uygulamaya çalıştık. Uyanık tutmaya çalıştık. Kan akan yeri kapattık. Nabzına baktık ama düşüyordu. Ambulans gelip götürdü" dedi.