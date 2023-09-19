Karnınız hemen acıksın istemiyorsanız ne yapmalı

Sirke

Vücut sağlığından güzelliğe, kilo vermeden ev temizliğine kadar birçok konuda mucizeler sağlayan sirke; iştah kesmeye ve uzun süre tok hissetmenize de yardımcı oluyor! Sirkenin içinde bulunan asetik asit, midenin sindirim hızını yavaşlatıyor ve bu sayede daha uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor. Salatalarına, yemeklerinize sirke ekleyerek hem lezzet hem sağlık katın!

Tarçın

Nefis kokusuyla duyularınızı harekete geçiren ve enerji veren tarçın, bilim adamlarının ilgisini çekti ve üzerinde detaylı incelemeler yapıldı! Bilimsel araştırma sonuçlarına göre tarçın, açlık hissine sebep olan kan şekerinin hızlı yükselip düşmesini dengeliyor ve buna bağlı olarak uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor. Birkaç dilim elmanın üzerine tarçın serpip, ara öğünlerinizde ve açlık hissettiğinizde çekinmeden yiyin; hem tok kalacak hem kilo vereceksiniz.

Badem

Vitamin, mineral, lif açısından zengin kuruyemişlerden biri olan badem; tok kalmanızı, sağlıklı cilt ve saçlara sahip olmanızı sağlıyor ve omea-3 yağ asitleri sayesinde kalbinizin sağlığını koruyor. Bilimsel araştırma sonuçları, düzenli olarak günde 5-6 adet badem tüketen kadınların, tüketmeyenlere göre daha kolay kilo verdiğini göstermektedir.

Yumurta

En önemli protein kaynaklarından biri olan yumurtanın uzun süre tokluk hissi verdiği ve kalorisinin düşük olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlandı! Sabah kahvaltılarında bir adet haşlanmış yumurta ya da az tereyağıyla yapılmış sahanda yumurtayla hem açlık hissinden kurtulabilirsiniz hem de günlük protein ihtiyacınızı sağlıklı yoldan karşılamış olursunuz.

Yeşil çay

Vücudunuzun zehirli maddelerden temizlenmesini, hücrelerinizin yenilenmesini sağlayan yeşil çay; vücudunuzun çalışma hızını artırıyor, yağ yakımını sağlıyor ve uzun süre tok hissetmenize yardımcı oluyor. Günde 1-2 fincan yeşil çay içerek hem enerjik hissedebilir hem fazla kilolardan kurtulabilir hem de tokluk hissedebilirsiniz.