Karnınızdaki şişkinliğin nedenleri neler olabilir? Uzmanlar anlatıyor

Karın şişkinliği, birçok insanın zaman zaman yaşadığı rahatsız edici bir durum olmasıyla dikkat çekti.

Uzmanlar, bu şişkinliğin sebeplerini açıklarken, bilimsel araştırmalara da yer verdi.

Karnınızdaki şişkinliğin nedenleri arasında beslenme alışkanlıkları, sindirim sistemi problemleri ve yaşam tarzı faktörleri bulundu.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mehtap Acar, karın şişkinliğinin genellikle sindirim sistemi bozukluklarından kaynaklandığını belirtti. Dr. Acar, "Karın şişkinliği, irritabl bağırsak sendromu (IBS), laktoz intoleransı, çölyak hastalığı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının bir belirtisi olabilir" dedi.

IBS, karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi semptomlarla kendini gösteren kronik bir gastrointestinal durumdur. Dr. Acar, "IBS, bağırsak hareketlerinin düzensizliği nedeniyle karın şişkinliğine yol açabilir" şeklinde açıkladı.

Laktoz intoleransı, sütte bulunan laktozun sindirilememesi durumudur. Bu durum, süt ve süt ürünleri tüketildikten sonra karın şişkinliği, gaz ve mide kramplarına neden olabilir.

Yüksek karbonhidratlı ve lif oranı düşük besinlerin aşırı tüketimi, mide ve bağırsaklarda gaz birikimine yol açarak şişkinliğe neden olabilir. Ayrıca, hızlı yemek yemek de aşırı hava yutulmasına ve dolayısıyla şişkinliğe sebep olabilir.

Vücutta biriken fazla sıvı, karın bölgesinde şişkinliğe neden olabilir. Yüksek sodyum tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı, ödem riskini artırabilir.

Karın şişkinliğini azaltmak için bazı basit önlemler alınabilir.

Dr. Mehmet Kesikminare, "Dengeli ve sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve yeterli su tüketimi, karın şişkinliğini önlemede etkili olabilir" dedi. Ayrıca, gaz yapıcı yiyeceklerden kaçınmak ve yavaş yemek yemek de şişkinliği azaltabilir.

Karın şişkinliği, çeşitli sindirim sistemi bozuklukları ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklanabilir.

Uzmanlar, bu durumun önlenmesi için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli su tüketimi, karın şişkinliğini azaltmada önemli rol oynadı.