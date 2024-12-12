Karol G müzik dünyasını sallamaya devam ediyor

Kolombiya’nın Medellín kentinde 1991 yılında doğan Carolina Giraldo Navarro, sahne adıyla Karol G, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Henüz 14 yaşındayken katıldığı Kolombiya X Factor yarışması, ona bir kapı araladı. Ancak gerçek çıkışını 2017 yılında Bad Bunny ile yaptığı "Ahora Me Llama" şarkısıyla yakaladı.

Karol G’nin başarısının temelinde reggaeton tarzındaki yenilikçi yorumu ve dijital platformların gücünü kullanması yatıyor. Vevo'nun verilerine göre, 2021'den bu yana dünyanın en çok izlenen müzik videoları Karol G’ye ait. Sadece bu yıl 3,5 milyar izlenme alan şarkıcı, Shakira ve Taylor Swift gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

2023’te yayınladığı Mañana Será Bonito albümü, tamamen İspanyolca olan ilk kadın sanatçı albümü olarak ABD müzik listelerinde zirveye yerleşti. Aynı zamanda, bu albümün dünya genelindeki turnesi 307 milyon dolarlık bir hasılatla sonuçlandı.

Karol G, sadece müzikte değil, moda ve sosyal sorumluluk alanlarında da aktif. Kendi şirketi Girl Power Inc. bünyesinde yönettiği Con Cora Vakfı ile Latin Amerika’daki kadın ve çocuklara eğitim bursları sağlıyor. Ayrıca, 2023 yılında kurduğu Bichota adlı plak şirketiyle müzik kariyerine yön verme yeteneğini elinde tutuyor.

Karol G, dünya çapında tanınırlığını artırmaya devam ederken, özellikle genç kadın hayranları için bir rol model olmaya devam ediyor. Latin müziğin küresel sahnede yükselmesine katkı sağlayan yıldız, Kolombiya kültürünün ve kadın dayanışmasının sesi olmayı sürdürüyor.