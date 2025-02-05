Karpatların Maradonası 60 yaşında

Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, 5 Şubat 1965'te Săcele'de doğdu. Futbol kariyerinde Romanya, İspanya ve Türkiye'de büyük başarılar elde eden Hagi, 60 yaşına girdi. Comondante ve Karpatların Maradonası lakaplarıyla anılan Hagi, Romanya'nın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

ROMANYA'DAKİ İLK ADIMLAR

Hagi, profesyonel futbol kariyerine Romanya'da başladı ve toplam 223 maçta 141 gol atarak dikkat çekti. Üç lig şampiyonluğu ve üç Romanya Kupası kazandı. 1984-1985 ve 1985-1986 sezonlarında Romanya Ligi'nin gol kralı oldu.

İSPANYA YILLARI

Hagi, 1990 yılında Real Madrid'e transfer oldu ve 64 maçta 19 gol attı. 1992'de Brescia'ya transfer olan Rumen yıldız, İtalya'da da futbolunu geliştirdi. 1994'te ise Barcelona'ya katıldı ve burada 36 maçta 7 gol kaydetti.

GALATASARAY'DA BİR EFSANE

1996 yılında Galatasaray’a transfer olan Hagi, sarı-kırmızılı formayla altın çağını yaşadı. Galatasaray ile 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa kazandı. 2000 yılında Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri oldu.

MİLLİ TAKIM VE KİŞİSEL BAŞARILAR

Hagi, Romanya Milli Takımı ile 1984, 1996 ve 2000 Avrupa Şampiyonalarına katıldı. Ayrıca 1990, 1994 ve 1998 Dünya Kupalarında boy gösterdi. 1999 yılında Romanya'da "Yüzyılın Futbolcusu" seçildi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2001 yılında Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Hagi, ardından Bursaspor ve Galatasaray’ı çalıştırdı. 2010'da Galatasaray’a ikinci kez döndü ancak kısa süre sonra takımdan ayrıldı.

2014-2020 yılları arasında FC Viitorul Constanța’nın başında olan Hagi, 2017’de takımı Romanya şampiyonu yaptı. 2021’de Romanya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü reddederek Farul Constanța’yı çalıştırmaya devam etti. 2022-2023 sezonunda Farul Constanța ile Romanya Ligi şampiyonluğunu kazandı.

AİLE HAYATI

Hagi, Marilena Hagi ile evli ve iki çocuğu var. Kızı Kira Hagi oyunculuk yaparken, oğlu Ianis Hagi ise futbolculuk kariyerine Glasgow Rangers’ta devam ediyor.

Bugünlerde Gheorghe Hagi, kendi adını taşıyan akademide genç futbolcular yetiştirmeye odaklanıyor. Rumen futbolunun sembol ismi, halen futbol dünyasında önemli bir figür olarak varlığını sürdürüyor.