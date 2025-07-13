Karpuz lokumu ve karpuz pekmezi üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlandı

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Karpuz lokumu ve karpuz pekmezi üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlandı

Osmaneli Belediyesi Ayva Lokum ve Yöresel Ürün Üretim Merkezinde, karpuz lokumu ve karpuz pekmezi üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlandı.

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Osmaneli Belediyesi Ayva Lokum ve Yöresel Ürün Üretim Merkezinde, karpuz lokumu ve karpuz pekmezi üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlandı.

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Osmaneli’nin bereketli topraklarında yetişen karpuzun katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, hem üreticilere destek olacak hem de Osmaneli’nin lezzet yelpazesini daha da zenginleştirecek.

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Karpuz lokumu ve pekmezi ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının başarı ile sonuçlanmasının ardından bu ürünler için de seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

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