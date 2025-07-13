SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Osmaneli Belediyesi Ayva Lokum ve Yöresel Ürün Üretim Merkezinde, karpuz lokumu ve karpuz pekmezi üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başlandı.

Osmaneli’nin bereketli topraklarında yetişen karpuzun katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, hem üreticilere destek olacak hem de Osmaneli’nin lezzet yelpazesini daha da zenginleştirecek.

Karpuz lokumu ve pekmezi ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının başarı ile sonuçlanmasının ardından bu ürünler için de seri üretime geçilmesi hedefleniyor.