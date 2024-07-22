Karpuz yüklü kamyonet refüje çarptı: Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Tatkavaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan karpuz yüklü kamyonet refüje çarptı.

Demir bariyerleri kırarak ilerleyen aracın ön kısmı parçalandı ve sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyonetten çıkarıldı.

Kaza nedeniyle ortalığı savaş alanına çeviren karpuzlar, görevliler tarafından temizlendi. Sürücünün kurtarıldığı anlar kameraya yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.