Karpuz zayıflatıyor mu, şişmanlatıyor mu?

Karpuz kilo aldırır mı? Mayo Clinic'e göre bu sorunun yanıtı var. İşte o yanıt…

Karpuz zayıflatıyor mu, şişmanlatıyor mu?

KARPUZ KİLO ALDIRIR MI?

Karpuz kilo aldırır mı sorusunu Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım'a sorduk: İşte yanıtı: Karpuzun ağırlığının yüzde 90'ı su olduğu için, kilo vermeye çalışıyorsanız yemek için en iyi meyvelerden biridir. 100 gramlık bir porsiyon sadece 30 kalori içerir. Aynı zamanda, hızlı bir şekilde yağ yakmaya yardımcı olan arginin adı verilen harika bir amino asit kaynağıdır. Bir bardak doğranmış karpuzda 10 gramdan az şeker vardır. Makul miktarlarda yendiğinde kilo aldırmaz.

Mayo Clinic’in karpuzla ilgili merak edilen sorunun yanıtı şöyle:

"Bir kilo vücut yağı yapmak için 3.500 kalori gerekiyor, bu nedenle karpuzun kilo alımına katkıda bulunması muhtemel değil. Bir fincan karpuz, bir gramdan daha az yağ içerdiğinden, az yağlı bir diyet için de uygundur. Karpuz ayrıca az miktarda lifle birlikte fincan başına 139 gram su içerir, bu nedenle sizi doldurmaya yardımcı olabilir ve aynı öğünde yer alan diğer yüksek kalorili yiyecekleri yeme olasılığınızı azaltır."

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