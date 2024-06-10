Karpuza Euro 2024 dopingi! Gelen haber yüzleri güldürdü

Karpuza Euro 2024 dopingi! Gelen haber yüzleri güldürdü
Kaynak: İHA

Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Adana'dan talep edilen karpuzlar, üreticilerinin yüzü güldü.

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Karpuza Euro 2024 dopingi! Gelen haber yüzleri güldürdü 1

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda futbol şöleni 14 Haziran 2024'te başlayacak. 1 ay sürecek şölene, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 24 ülkenin futbol takımı katılacak.

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Karpuza Euro 2024 dopingi! Gelen haber yüzleri güldürdü 2

Alman firmalar, Türkiye'nin en erkenci karpuzunun hasat edildiği Adana'dan karpuz talebinde bulundu. Karpuzlar, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

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Karpuza Euro 2024 dopingi! Gelen haber yüzleri güldürdü 3

Hasat esnasında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'deki üretimin Avrupa Futbol Şampiyonası'na denk gelmesinin bu dönemde çiftçiyi sevindirdiğini ifade etti.

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Karpuza Euro 2024 dopingi! Gelen haber yüzleri güldürdü 4

Bu yıl karpuzun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirten Doğan, "Haziran'ın ortasında Avrupa Futbol Şampiyonası var ve inşallah buradan tüm karpuzlar gittiğinde hem üreticinin hem de tüccarın yüzü gülecek. Şu an karpuzda bir sıkıntı yok. Tüm karpuzlarımız buradan toplanıp paketleme tesislerine gittikten sonra orada ambalajlanıp direkt yurt dışına gönderiyoruz" diye konuştu.

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Karpuza Euro 2024 dopingi! Gelen haber yüzleri güldürdü 5

Karpuzun veriminin iyi olduğuna değinen Doğan, "Ovada 8-9 ton arası verim bekliyoruz karpuzdan. Fiyatlar böyle devam ederse çiftçimizin yüzü gülecek. Fiyatlar düşerse sıkıntı olabilir. Geçmiş dönemlerde Avrupa'da yine Futbol Şampiyonası olduğunda karpuz fiyatlarımız şampiyona sonuna kadar iyi para etti. Biz bu yıl da umutlu bir şekilde bekliyor olacağız. Adana karpuzu Temmuz ayının 15'ine kadar devam etmesinden dolayı bizim için çok önemli, karpuzun fiyatı böyle devam ederse çiftçimiz para kazanmış olacak” dedi.

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Karpuza Euro 2024 dopingi! Gelen haber yüzleri güldürdü 6

Adana karpuzunun para etmesi halinde gelecek sene ekim alanının daha da artacağını söyleyen Mehmet Akın Doğan, "Adana'da 105 bin dönüm alanda karpuz ekimi var. Biz buradan 700 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu yıl da Adana karpuzunun değer göreceğini bekliyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonasının da karpuzu doping etkisi uygulamasını bekliyoruz. Avrupa'da karpuzumuz çok rağbet görüyor. Orta boy karpuzlar Avrupa'da çok fazla rağbet görüyor" ifadelerini kullandı.

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Karpuza Euro 2024 dopingi! Gelen haber yüzleri güldürdü 7

Karataş'ta karpuz eken çiftçi Mahmut Fırat ise Avrupa'ya karpuz ihraç ettiği için mutlu olduğunu belirtti.

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