Karpuza Euro 2024 dopingi! Gelen haber yüzleri güldürdü

Karpuzun veriminin iyi olduğuna değinen Doğan, "Ovada 8-9 ton arası verim bekliyoruz karpuzdan. Fiyatlar böyle devam ederse çiftçimizin yüzü gülecek. Fiyatlar düşerse sıkıntı olabilir. Geçmiş dönemlerde Avrupa'da yine Futbol Şampiyonası olduğunda karpuz fiyatlarımız şampiyona sonuna kadar iyi para etti. Biz bu yıl da umutlu bir şekilde bekliyor olacağız. Adana karpuzu Temmuz ayının 15'ine kadar devam etmesinden dolayı bizim için çok önemli, karpuzun fiyatı böyle devam ederse çiftçimiz para kazanmış olacak” dedi.