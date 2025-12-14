Edinilen bilgilere göre, sağlık sorunları sebebiyle Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan 75 yaşındaki Muharrem Yalçın'ın durumu ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Yalçın, hayata veda etti. Anavatan Partisi'nden Karpuzlu Belediye Başkanlığı yapan ve iki çocuk babası olan Yalçın'ın vefatı, ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Merhum Muharrem Yalçın için bugün ikindi namazını müteakip ilçe merkez camisinde cenaze namazı kılınacak, ardından dualarla defnedilecek.