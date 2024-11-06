Kars 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/177

KARAR NO : 2023/219

Davacı KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜ İLE,

Kars ili, Merkez İlçesi, Dikme köyü , 114 Ada 401 parsel numaralı taşınmazın Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu tarihli rapor ve krokide gösterilen 211,59 m²'lik kısmının tamamının kamulaştırma bedelinin3.321,96TL olarak TESPİTİNE,

Tespit edilen3.321,96TL kamulaştırma bedeline dava tarihinden karar tarihi olan 03/10/2023tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin tespit edilen3.321,96TL kamulaştırma bedelinin tapu kaydındaki pay oranları/veraset ilamındaki paylarına göre davalı/davalılara ödenmesi için derhal Kars Ziraat Bankası'na resen müzekkere yazılmasına,daha önce ödeme yapılmışsa bu hususun bankaca dikkate alınmasına,

2-Kars ili, Merkez İlçesi, Dikme köyü114 Ada 401 parsel numaralı taşınmazın Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 27/05/2021 tarihli rapor ve krokide gösterilen 211,59 m2'lik kısmının tamamının tapu kaydının iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine YOL OLARAK TERKİNİNE, tüm takyidatlarından ari olarak idare adına TESCİLİNE, Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 27/05/2021 tarihli rapor ve krokinin karar eki sayılmasına,

3- Karardan bir suretin İİK 28 uyarınca Kars İl Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

4-Kararın gereğinin yerine getirilmesi için karardan bir nüsha eklenerek Kars Tapu Sicil Müdürlüğü'ne resen müzekkere yazılmasına, (müzekkereye Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 27/05/2021 tarihli raporve krokinin eklenmesine),

5-Güncel tapu kaydının, ölü maliklerin mirasçılık belgelerinin kararın eki sayılmasına,

6-Taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. mükellefiyetlerin, bedele yansıtılmasına,

7-Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

8-Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin 2942 sayılı yasanın 29. maddesi gereğince kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak, davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

10-HMK'nun 333/1 maddesi uyarınca, artan gider avansının, yatıran tarafa iadesine,

Dair, tarafların yokluklarında tescil bakımından yasa gereği kesin, bedel yönünden mahkememize yazılı / sözlü başvuru ile zabıt katibince tutanağa geçirilmek suretiyle kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Erzurum BAM'a gönderilmek üzere istinaf yasa yolu açık olmak üzere yapılan tahkikat sonucunda karar verildi.

Karar Davacı Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü vekili tarafından istinaf edilmiş olup, kararın ve istinaf dilekçesinin aramalara rağmen davalı Yüksel Gümüş'e tebliğ edilemediğinden; Kararın ve istinaf dilekçesinin Yüksel Gümüş'e tebliğine, ilan tarihinden itibaren 2 haftaiçerisinde istinaf etmeniz veya istinafa cevap vermeniz vermediğiniz takdirde dosyanın bu haliyle Erzurum Bölge Adliyesine gönderileceği, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.