Şehrin adı AK Kars olacak. Belgeleri göstererek anlattı

Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Başkanı İnan Akgün Alp dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, Kars'taki bazı kamu binalarının amacı dışında tahsisler ile bazı dernek, vakıf, şirket, şahıs ve partilere devredilmesini eleştiren Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Başkanı İnan Akgün Alp, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Konservatuar ve öğretmenevi olarak kullanılan tarihi binanın bir cemiyete, tarihi hekimevi binasının otele, İl Özel İdaresi’ne ait binanın iktidar partisinin il başkanlığına, Kars Kalesi eteklerindeki tarihi binanın bir otele ve tarihi kadın cezaevinin bir vakfa tahsis edildiğini belirten eden Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Başkanı İnan Akgün Alp, söz konusu binaların fotoğraflarını gösterdi.

“KARS'IN ADI ‘AK KARS’ OLACAK”

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 20 yıllık sürecinde tapusuyla, mülküyle, teşvikiyle, hibesiyle ve tahsislerle Kars'ın mülkiyetinin adeta el değiştirdiğini ifade eden Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Başkanı İnan Akgün Alp, “Tarihi, kültürel dokusu, mimari dokusu özellikleriyle Kars, Türkiye’nin en güzel illerinden biriydi. Fakat son 20 yıllık süreçte tapusuyla, mülküyle, teşvikiyle, hibesiyle ve tahsislerle şehirde adeta mülkiyet el değiştirdi. Kamu mallarının mülkiyeti bazı şahıslar, kişiler, şirketler, dernekler vakıflar, partiler ve partililer eli ile el değiştirdi ve şehir gittikçe ‘AK Kars’ olmaya doğru ilerliyor. Böyle devam ederse şehrin adı ‘AK Kars’ olacak. Belki şaşıranlar olacak ama örnekleriyle açıklıyorum. Görenler hemen tanıyacaktır. Kars’ı ziyaret edenlerin önünde fotoğraf çektirdiği Türkiye’nin en güzle tarihi binalarından birisi. Daha önce öğretmenevi, daha sonra da üniversitenin konservatuarının olduğu binaydı. Bu konservatuarda okuyan öğrenciler, Türkiye’nin en şanslı öğrencileriydi. Ama bu bina, Türkiye’nin en güzel İlim Yayma Cemiyeti oldu. Türkiye’nin en güzel İlim Yayma Cemiyeti AK Kars’tadır." açıklamalarında bulundu.

AKP ESKİ İL BAŞKANI HEKİMEVİ BINASINI OTEL OLARAK İŞLETİYOR

Yapılan tahsislerin sadece vakıf ve derneklerle sınırlı olmadığını, eski hekimevi binasının da AKP Kars eski İl Başkanı tarafından otel olarak işletildiğini savunan Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Başkanı İnan Akgün Alp, "Ayrıca Türkiye’nin en güzel TÜGVA binası da Kars’tadır. Bu tarihi bina da öğretmenlerimizin kullanımındaydı. Şehrin ortasında insanların nefes alabileceği, bahçesinde bir yudum çay içebildikleri bir tarihi binaydı. Artık TÜGVA Gönül Bahçesi olarak, demir kapılar ve yüksek taş duvarlar arkasında şehrin kullanımına ve istifadesine kapatıldı. Sadece vakıfların ve derneklerin, yapılan tahsislerle sınırlı olduğunu düşünmeyin. Eski hekimevi binası da şimdi AKP Kars eski İl Başkanı tarafından otel olarak işletilmektedir. AKP il başkanlarının marifetinin bununla sınırlı olduğunu düşünmeyin. Kars Kalesi’nin eteklerinde, Kars Çayı’nın kenarında Baltık mimarisi tarzında yapılmış, şehrin en güzel örneklerinden biri olan tarihi bina da AKP eski il başkanlarından birinin amcasının oteli oldu, AK Kars’ta. Eski BAĞ-KUR binası, daha sonra da İl Özel İdare binası buradan tahliye oldu. Şimdi ise bu bina, AKP Kars İl Başkanlığı’na verildi." açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Başkanı İnan Akgün Alp açıklamalarının sonuna doğru ise, "Bu örnekleri artırabiliriz. Bizi Kars dışından da izleyen hemşerilerimize sesleniyorum. Böyle giderse, bu gidişat devem ederse burası artık ‘AK Kars’ olur. Peki bunu kime şikayet edeceğiz? Bu durumun düzeltilmesini kimden talep edeceğiz? Ben, Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Niye buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyoruz? AKP Genel Başkanı olması veya Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olması nedeniyle değil. Sayın Cumhurbaşkanım size Kars’tan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği adına sesleniyoruz. Geçmişte sizden bir ‘Tayyip Erdoğan tavrı’ görmüştük. 2009 yılıydı, siz Kars’a geldiniz. O zaman başbakandınız. Kars’a geldiğinizde, tarihi Kars Belediyesi binasının otel olarak projelendirildiğini gördünüz. Ve siz, o zaman bunu kabul etmediniz. Bu projeyi iptal ettiniz. ‘Kamu binaları amacı dışında kullanılamaz’ demiştiniz. Hatta sizin o zamanki tavrınızdan dolayı Kars halkı, müteakip seçimde yine belediyeyi patinize vermişti. Sayın Cumhurbaşkanımız ne değişti? Eğer Tayyip Erdoğan değişmediyse, eğer siz Cumhurbaşkanı olduktan sonra beytülmal anlayışınız değişmediyse, örneklerini sıraladığım bu gayrimenkullerin asli sahipleri olan Kars halkına geri tahsisi noktasında Kars halkı adına talepte bulunuyoruz. Daha önceki tavrınızı bir kez daha tekrar etmenizi sizden Kars adına talep ediyoruz.” açıklamasında bulundu. (ANKA)