Kars Baraj Gölü’nde alg patlaması

Kars Baraj Gölü'nde yaşanan alg patlaması sonucu gölün rengi yeşile büründü ve bu durum halkın dikkatini çekti.

2017 yılında su tutmaya başlayan gölde, Eylül ayının son günlerinde meydana gelen bu renk değişimi, özellikle eski Boğazköy bölgesinde gözlemlendi.

Vatandaşlar, gölde oluşan yeşil tabakayı fark ederek yetkililerden durumu araştırmalarını talep etti. Bazı vatandaşlar ise bu durumu müsilaj olarak nitelendirdi.

Gölün su rengi tamamen yeşile dönmüş durumda ve bu görüntü, dron ile havadan kaydedildi. Gölün kıyı şeridinin tamamının yeşil bir tabakayla kaplandığı görüntülerde açıkça görülüyor. Alg patlaması, su ekosistemini etkileyebilecek bir durum olarak endişe yaratırken, yetkililerin suyun kalitesini ve bu renk değişiminin sebeplerini incelemeleri bekleniyor.