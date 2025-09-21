Kars Barajı Sulaması İletim Hattı’nda çalışmalar devam ediyor

Kars Barajı Sulaması İletim Hattı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kars Ovası başta olmak üzere binlerce dönüm tarım arazisi modern sulama imkanına kavuşacak.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, Kars Barajı Sulaması İletim Hattı'nda yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Genel Müdür Yardımcısı Ekinci'ye Sulama Dairesi Başkanı Oğuzhan Bektaş, Genel Müdürlük Proje Şube Müdürü Davut Çuhadar ve DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan eşlik etti.

Ekinci ve beraberindekiler, Kars Çayı üzerine inşa edilen Kars Barajı'nda depolanan 182 milyon metreküp suyu, Kars Merkez, Akyaka, Arpaçay ve Digor ilçelerine ait 44 yerleşim biriminde 475 bin 780 dekar tarımsal arazilere 3,80 metre çapında ve 20,7 metre uzunluğundaki CTP borular ile sulama suyu iletecek olan Kars Barajı Sulaması İletim Hattı inşaatında incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı

Kars Barajı Sulaması İletim Hattı çalışmalarda önemli bir mesafe kat edildiğini gören Ekinci, hattın devreye alınmasıyla bölge çiftçisinin yıllardır yaşadığı sulama sorununun çözüleceğine dikkat çekti. Ayrıca iletim hattı sayesinde hem ürün verimliliğinin artacağı hem de tarımda su tasarrufu sağlanacağı vurgulandı.

Ekinci ve beraberindekiler incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

Öte yandan Kars Barajı Sulaması İletim Hattı projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölge ekonomisine de büyük katkı sunması bekleniyor.