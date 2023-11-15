MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar Doğu Ekpresi konseptiyle yöresel yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında Kars böreği tarifi araştırılıyor. Peki, Kars böreği nasıl yapılır? Kars böreği tarifi için malzemeler neler?

İşte Kars böreği tarifi…

KARS BÖREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 175 gram un

- 200 gram beyaz peynir

- Yarım demet maydanoz

- Dört tane yumurta

- 125 gram tereyağı

- 2 kg süt

KARS BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak un elenerek bir kap içerisine alınır. Sonrasında içerisine yumurtalar kırılır ve un ile yumurtanın birbirine karıştırılır.

Daha sonra eritilmiş olan yağın malzemelerin içerisine eklenir ve yine karıştırılır. Son olarak süt de malzemelerin içerisine ilave edilir ve malzemelerin bir kere daha karıştırılır. Ardından bir tava alınır ve içerisi hafifçe yağlanır. Sonrasında bir kaşık hamur alınarak tavadaki yağa konulur ve sallanmak sureti ile her bir hamurun yağ içerisinde ince bir şekilde pişirilir.

Hazırlanan pişmiş hamurun bir kenarda beklemesi gerekmektedir.

Başka bir yerde ise peynir, ince kıyılmış maydanoz ve tuz ile bir peynirli iç hazırlanır.

Hazırlanan peynirli için pişmiş olan hamurların içerisine konularak rulo şeklinde sarılır ve sonrasında da bir tepsi içerisine yerleştirilerek kısık ateşte, peynirli iç pişene kadar biraz daha pişirilerek servis edilir.