Kars’ın can damarı, kent merkezinden geçen Kars Çayı, son dönemde yaşanan kirlilikle adeta bir çöplüğe döndü. Çay yatağında biriken plastik atıklar, vatandaşlarda tarafından gelişi güzel atılan evsel çöpler, hem doğal yaşamı tehdit ediyor hem de Kars’ın estetik görünümüne büyük zarar veriyor.

Kentin ortasından geçen Kars Çayı’nın bu içler acısı durumu, çevre ve doğa aktivistlerini endişelendiriyor. Özellikle her yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Bedesten bölgesinde çay yatağına atılan evsel atıklar tarihi bölgenin de görünümüne zarar veriyor.

''ÇAY'IN İÇERİSİNDEKİ ATIKLAR MİDE BULANDIRIYOR''

Kars’a Trabzon’dan geldiğini ifade eden Enver Tuta, "Çok güzel bir yer. Tarihi köprü, hamamlar, kale, külliye ancak ortadan geçen çayın içerisindeki atıklar, mide bulandırıyor. Bu kadar güzel yere bu görüntü yakışmıyor. Yetkililer suda bulunan atıkları biran evvel temizlemeli" diye konuştu.

Kars Çayı’nın vatandaşlar tarafından atılan evsel atıklarla daha da kirlendiğine dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerin çayın içerisinde bulunan atıkları çözüm bulması gerektiğini belirttiler. Yetkililerin bu çevre felaketine daha fazla sessiz kalmamasını hatırlatan vatandaşlar, Kars Çayı evsel atıkları atanlara cezai işlem uygulanmasını istedi.