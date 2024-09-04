Kars Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden

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KARS ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra NoİlçeMahalle/KöyAdaParselYüzölçüm m2Cinsiİmar DurumuTahmini Satış Bedeli (TL)Gecici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1MerkezŞehitler Mahallesi2671439,98ArsaSöz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; bir kısmı imar yolunda, bir kısmı ise ihdas alanı olup söz konusu taşınmaz ile tevhit edilmesişartıyla B-3 (Bitişik Nizam Üç) kata müsait mesken bölgesindedir.423.906,00 TL127.172,00 TL18/09/202409:00
2MerkezHaramvartan Köyü219106.715,73Ham Toprakİmarsız268.629,20 TL80.589,00 TL18/09/202409:30
3MerkezHaramvartan Köyü21121.138,52Arsaİmarsız45.540,80 TL13.663,00 TL18/09/202410:00
4MerkezHaramvartan Köyü20821.395,31Hane ve Bahçesiİmarsız55.812,40 TL16.744,00 TL18/09/202410:30
5MerkezAydınalan Köyü1387754,96 m2Arsaİmarsız30.198,40 TL9.060,00 TL18/09/202411:00
6MerkezKarakaş Köyü121390445,31Arsaİmarsız17.812,40 TL5.344,00 TL18/09/202411:30
7MerkezOğuzlu Köyü2071613.580,95Tarlaİmarsız353.104,70 TL105.932,00 TL18/09/202413:30
8MerkezOğuzlu Köyü24623.528,72Tarlaİmarsız116.447,76 TL34.935,00 TL18/09/202414:00
9MerkezOğuzlu Köyü215710.818,28Tarlaİmarsız281.275,28 TL84.383,00 TL18/09/202414:30
10MerkezDikme Köyü107259133,81Tarlaİmarsız10.704,80 TL3.212,00 TL18/09/202415:00
11MerkezYücelen (Samavat) Köyü2233453,21Arsaİmarsız18.128,50 TL5.439,00 TL18/09/202415:30
12MerkezPaşaçayır Mahallesi141931182,38 / 582,38 (Hazine Hissesi 582,38)Ham ToprakSöz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; komşu parseller ile tevhit edilmesi şartı ile A-3 (Ayrık Nizam üç) kata müsait mesken bölgesinde kalmaktadır.186.361,60 TL55.909,00 TL18/09/202416:00
13MerkezAtayurt Köyü12754.981,00Bahçeİmarsız152.635,24 TL45.791,00 TL18/09/202416:30
14MerkezDikme Köyü12366748,69Ham Toprakİmarsız44.921,40 TL13.477,00 TL19/09/202409:00
15MerkezDikme Köyü1311851.285,33Tarlaİmarsız77.119,80 TL23.136,00 TL19/09/202409:30
16MerkezEsenyazı Köyü1041687.393,79Tarlaİmarsız110.906,85 TL33.273,00 TL19/09/202410:00
17MerkezAydınalan Köyü1384353,34Arsaİmarsız14.133,60 TL4.240,00 TL19/09/202410:30
18MerkezAtayurt Köyü12761.089,00Bahçeİmarsız47.392,9714.218,0019/09/202411:00
19MerkezDikme Köyü107262997,82Tarlaİmarsız79.825,60 TL23.947,68 TL19/09/202411:30
20MerkezSamavat22111.712,47Arsaİmarsız980.000,00 TL294.000,00 TL19/09/202413:00
21MerkezOğuzlu Köyü222822.744,31Tarlaİmarsız682.500,00 TL204.750,00 TL19/09/202413:30
22MerkezOğuzlu Köyü214967.343,16Tarlaİmarsız2.021.000,00 TL606.300,00 TL19/09/202414:00
23MerkezHalitpaşa Mahallesi167491.559,73/892,72 (Hazine Hissesi 892,72)ArsaB-5 Kata müsait mesken bölgesinde kalmaktadır.2.145.000,00 TL643.500,00 TL19/09/202414:30
24MerkezBülbül Mahallesi247936.027,94 / 6.023,38 (Hazine Hissesi 6.023,38)ArsaA-2 Kata müsait mesken bölgesinde kalmaktadır. Ancak taşınmaz korunacak alanda kaldığından dolayı yapılaşma ile ilgili tüm kararlar Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından belirlencektir.2.410.000,00 TL723.000,00 TL19/09/202415:00
25MerkezOrtakapı Mahallesi3291382,71Kargir EvKars Belediye Meclisinin 13/12/2021 tarih ve 129 sayılı kararı ile onaylanan , Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/02/2022 tarih ve 3480 sayılı kararına istinaden Belediye Meclisinin 08/04/2022 tarih ve 45 sayılı kararıyla kesinleşen koruma amaçlı imar planı ve kentsel tasarım projesi kapsamında 1/1000 planında; Koruma amaçlı planın hükümleri gereğince Taksmax: 0,60 yapılaşma koşulu ve 1/500 ölçekli yerleşim planında yer alan kütleye göre 1 (bir) kat olmak şartıyla Konut alanında kalmaktadır.7.585.000,00 TL758.500,00 TL19/09/202415:30
26MerkezKaracaören Köyü15939890,86Tarlaİmarsız445.430,00 TL133.629,00 TL19/09/202416:00
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMA YAPILACAK TAŞINMAZ
Sıra NoİlçeMahalle/KöyAdaParselYüzölçüm m2Cinsi /Kiralama Amacıİmar DurumuTahmini Kiralama Bedeli (TL)Gecici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1MerkezKarakale Köyü11025.858,06 / 700,00Harman Yeri /Kooperatif faaliyetlerinde kullanılmak amacıylaİmarsız23.230,20 TL6.969,06 TL19.09.202416:30
1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri yine yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiliği İl Müdürlüğü ( Milli Emlak Müdürlüğü) Makam odasında oluşturulacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2) İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş teminat mektubu,
b) Yasal yerleşim yerini (İkametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri ve T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti (fotokopi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
c) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girenlerden noterden onaylı vekâletname
d) Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2024) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte, İhale saatinde Milli Emlak Müdürü odasında Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
3) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kars Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4) İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
5) Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usülüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerkmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
6) 4706 sayılı Kanun gereğince; Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve Harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar , satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
7) Haklarında İhaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
8) Taşınmazların satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep edilmesi halinde ve bedelin taksitle ödenmek istenilmesi halindei satış tutarı belediye ve mücavir alan sınıralrı içerisinde 5.000,00 TL,
bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçtiği takdirde,ihale kararının veya satışının uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin
taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda,eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiz ile birlikte tahsis edilir.
9)Taşınmazın işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma
şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiçbir sorumluluk yüklenmez.
10)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden
5.000.000.00 TL'ye(BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısım için %1 (yüzde bir) 5.000.000.00 TL'den (BeşMilyon TL'den) 10.000.000.00 TL'ye (OnMilyon TL'ye) kadar olan kısım için %0.5 (binde beş) 10.000.000.00 Tl'yi
(OnMilyon TL'yi) aşan kısım için %0,25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedelleri tahsil edilir.
11) İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü ihtilaf alıcısına ve kiracısına aittir.
12) İhalelere ilişkin bilgiler; www.milliemlak.gov.tr ile www.kars.csb.gov.tr web sayfasında yayımlanmaktadır. İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02083756