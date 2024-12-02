Kars eksi 12'yi gördü her yer buz tuttu

Kaynak: İHA

Kars'ta hava sıcaklığı eksi 12'yi gördü, kentte her yer buz tuttu. Gece eksi 17'yi de gören ilde, Kars Çayı kısmen dondu.

Kars Çayı’nın buz tuttuğunu ifade eden vatandaşlar, “Sabah erken kalktım, Kars Çayı buz tutmuş, artık soğuklar başladı. Üşüyoruz, soğuktur” dediler.

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Kentte etkili olan soğuk hava vatandaşları olumsuz etkiliyor. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, uzun süre araçlarının camlarının buzunu temizlemekle uğraşıyor.

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Soğuktan kentte ağaçlar kırağı tuttu. Termometrelerin eksi 12 dereceyi gösterdiği kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ölçülürken, sabah saatlerinde sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü.

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