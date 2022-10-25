25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

O şehrimiz eksi 8'i gördü. Camlar buz tuttu

Kars’ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk hava da kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Sarıkamış'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar buz mesaisine de erken başladı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 09:38
Takip Et

Kars eksi 8'i gördü. Camlar buz tuttu

O şehrimiz eksi 8'i gördü. Camlar buz tuttu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, araçlarını çalıştırarak ısınmasını bekledi. Vatandaşlar bir taraftan araçlarını ısıtırken, diğer taraftan da araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

Sarıkamış'ta soğuklarının başladığını ifade eden vatandaşlar, “Artık mevsim kışa döndü, her ne kadar güneş olsa da sabahları kırağı atıyor. Arabaların camları buz tutuyor. Erkenden kalkıp hazırlık yapıyoruz. İşe gitmeden önce arabamızı hazırlıyoruz” dedi.

Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte araçların camları donarken, güneş görmeyen bölgelerde ise kırağı oluştu. Sarıkamış'ta hava sıcaklığı gece eksi 8, gündüz ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
1
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿Her an istifa etmesi beklenen AKP'li vekil konuştu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
2
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿TOGG'un net fiyatı belli oldu
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
3
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Yeni karar açıklandı
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
4
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
5
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
﻿İstanbul Barosu seçimlerinde Sedat Peker'in oyları 25 kat arttı
6
﻿İstanbul Barosu seçimlerinde Sedat Peker'in oyları 25 kat arttı
﻿İstanbul Barosu seçimlerinde Sedat Peker'in oyları 25 kat arttı
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
7
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿ Mastercard ile anlaşma imzalandı. İstanbulkart ile alışveriş yapılabilecek
﻿Tarihte bugün 25 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 25 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 25 Ekim'de ne oldu?
﻿Osmaniye’deki ormanları 3 gündür yanıyor
﻿Osmaniye’deki ormanları 3 gündür yanıyor
﻿Osmaniye’deki ormanları 3 gündür yanıyor
﻿Ayva kabuğu çayı neye iyi geliyor?
﻿Ayva kabuğu çayı neye iyi geliyor?
﻿Ayva kabuğu çayı neye iyi geliyor?
﻿Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü. Toplantıda TCMB Başkanı yoktu
﻿Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü. Toplantıda TCMB Başkanı yoktu
﻿Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü. Toplantıda TCMB Başkanı yoktu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.