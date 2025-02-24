Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı

Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın yerine kaymakam Okan Daştan, belediye başkanvekili olarak görevlendirildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Kars ili Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 20200/44 Esas sayılı dosyası kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçunda 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle;

Mehmet Alkan Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'n 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.