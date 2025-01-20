Kars polisini şaşkına çeviren olay! Makatlarından paket paket uyuşturucu çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kars'ta polisleri bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Şüphe üzerine durdurulan araçtaki 1'i kadın 3 zehir tacirinin yapılan muayenelerinde makatlarına sakladıkları 59 parça halinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kars'ta 1'i kadın olmak üzere 3 uyuşturucu taciri, taşıdıkları uyuşturucuları makatlarına gizleyerek şehirde dağıtım yapmaya çalıştı.

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Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'dan Kars’a uyuşturucu taşıyan şüphelileri takibe aldı.

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Kars-Iğdır kara yolunda ticari taksiyi durduran ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Zanlılar, Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenesinde, makatlarında gizledikleri cisimlerin tespit edilmesiyle cerrahi müdahale ile 59 parça halinde toplam 445,45 gram metamfetamin ve 30,92 gram esrar ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladılar ki... Şeytanın aklına gelmezUyuşturucuyu öyle bir yere sakladılar ki... Şeytanın aklına gelmez

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Kars polisini şaşkına çeviren olay! Makatlarından paket paket uyuşturucu çıktı

Kars polisini şaşkına çeviren olay! Makatlarından paket paket uyuşturucu çıktı

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