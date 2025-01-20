Kars polisini şaşkına çeviren olay! Makatlarından paket paket uyuşturucu çıktı

Kars'ta 1'i kadın olmak üzere 3 uyuşturucu taciri, taşıdıkları uyuşturucuları makatlarına gizleyerek şehirde dağıtım yapmaya çalıştı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'dan Kars’a uyuşturucu taşıyan şüphelileri takibe aldı.

Kars-Iğdır kara yolunda ticari taksiyi durduran ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

26 yaşındaki hostesin makatından 1 kilo altın çıktı

Zanlılar, Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenesinde, makatlarında gizledikleri cisimlerin tespit edilmesiyle cerrahi müdahale ile 59 parça halinde toplam 445,45 gram metamfetamin ve 30,92 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladılar ki... Şeytanın aklına gelmez