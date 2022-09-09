Kars Sarıkamış SYDV personel alacak

Kars Sarıkamış Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3 personel alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak sosyal çalışmacı alınacak.
Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Sarıkamış ilçe sınırları içerisinde yaşıyor olmak,
Adli sicil kaydı bulunmamak.
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