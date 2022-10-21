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Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı

Kars’ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeki işletmeler kar yağışını sevinçle karşıladı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 09:52
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Kars Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı

Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı
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İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava daha sonar kara dönüştü. İlçe merkezi kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeki işletmeler kar yağışını sevinçle karşıladı.

Sarıkamış Kayak Merkezi ve Allahu Ekber Dağları beyaza büründü. İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı mevsimin ilk karı olarak vatandaşları heyecanlandırdı.
Kayak merkezinde hizmet veren otel işletmecisi Halit Taş, sezon öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığı kayak merkezine tam kayak severleri beklediklerini söyledi.

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