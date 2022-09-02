Kars Susuz SYDV işçi alacak

Kars Susuz SYDV geçici 2 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, Kars Susuz SYDV, geçici olarak inceleme görevlisi 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C vatandaşı olmak
Susuz ilçe sınırları içinde başvuru başlangıç tarihi itibari ile en az son 6 aydır ikamet ediyor olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
En az lise mezunu olmak
18-45 yaş aralığında olmak
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf ya da askerlikle ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Başvuran kişinin kendisinin sosyal güvencesinin bulunmaması veya sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi bir gelir ya da aylık almaması
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı aslı ve sureti
Mezun oldukları okullara ait diploma, geçici mezuniyet belgesi vb. mezun olduklarına dair ispatlayıcı belgelerin aslı veya e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge
Adli sicil kaydı
Susuz ilçe sınırları içinde ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri bilgileri belgesi
Erkek adaylar için varsa ehliyet aslı veya ehliyet sureti
Aile hekim raporu
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf ya da askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir belge aslı veya e- devlet üzerinden barkodlu belge
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