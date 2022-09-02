Kars Susuz SYDV işçi alacak

Kars Susuz SYDV geçici 2 personel alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, Kars Susuz SYDV, geçici olarak inceleme görevlisi 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C vatandaşı olmak

Susuz ilçe sınırları içinde başvuru başlangıç tarihi itibari ile en az son 6 aydır ikamet ediyor olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

En az lise mezunu olmak

18-45 yaş aralığında olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Başvuran kişinin kendisinin sosyal güvencesinin bulunmaması veya sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi bir gelir ya da aylık almaması

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı aslı ve sureti

Mezun oldukları okullara ait diploma, geçici mezuniyet belgesi vb. mezun olduklarına dair ispatlayıcı belgelerin aslı veya e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge

Adli sicil kaydı

Susuz ilçe sınırları içinde ikamet ettiğine dair tarihçeli yerleşim yeri bilgileri belgesi

Erkek adaylar için varsa ehliyet aslı veya ehliyet sureti

Aile hekim raporu

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf ya da askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir belge aslı veya e- devlet üzerinden barkodlu belge