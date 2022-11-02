Ardahan ve Kars'ta araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı

Sonbaharda etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars'ta araç camları buz tuttu.
Bazı vatandaşlar araçlarına battaniye ve halı örterek buzlanmaya karşı önlem aldı.
Soğuktan etkilenen sokak hayvanları ise iş yerlerinin önündeki çekyatların üzerinde sabahladı.
Sabah işe giden vatandaşlar da soğuktan korunmak için bere taktı, yüzlerini atkı ile sardı.
Sarıkamış ilçesinde ise Acısu mevkisindeki bitkiler kırağıyla kaplandı, buradaki derenin yüzeyi kısmen buz tuttu. Yöredeki bazı çobanlar, soğuğa rağmen merada hayvanlarını otlattı.
ARDAHAN
Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürdü.
Kentte dün yüksek kesimlerde etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu, park halindeki araçların camları buzla kaplandı.
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