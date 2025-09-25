Kars Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ödül'den kış uyarısı

YENİÇAĞ - Akay Aktaş / Iğdır

Kars Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, yaptığı açıklamada, "Kars gibi soğuk bir iklime sahip bölgelerde hayvan sağlığına verilen önem, hem ekonomik verimlilik hem de hayvan refahı açısından hayati bir meseledir. Bu nedenle, yetiştiricilerimizi kışa hazırlık konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyorum," dedi.

KIŞ DÖNEMİ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP KONULAR

Ödül, yetiştiricilerin özellikle aşağıdaki konulara azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı:

1. Dengeli Beslenme ve Kaba Yem Stokları: Hayvanların kışa güçlü girmesi için vücut kondisyonlarının iyi olması şarttır. Yeterli kaba yem (ot, saman, silaj) stokları önceden hazırlanmalı, rasyonlar hayvanların enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengelenmelidir. Özellikle yem hijyenine dikkat edilmeli, küflü, nemli veya yabancı madde içeren yemler kesinlikle kullanılmamalıdır.

2. Barınak Şartları ve Havalandırma: Hayvanları yağış ve rüzgârdan koruyacak, ancak aynı zamanda iyi havalandırılan ahırlar tercih edilmelidir. Barınakların zemini kuru tutulmalı ve düzenli olarak temizlenmelidir. Su borularındaki ve suluklardaki donmalara karşı önlemler alınmalı, hayvanların sürekli taze suya erişimi sağlanmalıdır.

3. Hastalık ve Aşı Programları: Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama takvimi kesinlikle aksatılmamalıdır. Özellikle şap ve brucella aşılarının yanı sıra, bölgeye özgü risklere karşı karma aşılar uygulanmalıdır. Hastalık belirtisi gösteren hayvanlar vakit kaybetmeden sağlıklı hayvanlardan ayrılmalı ve bir veteriner hekime danışılmalıdır.

4. Buzağı ve Gebe Hayvan Bakımı: Buzağı ölümlerini önlemek için buzağı bölmeleri temiz ve kuru tutulmalıdır. Doğumdan hemen sonra buzağılara kolostrum (ağız sütü) verilmesi, onların bağışıklık sistemini güçlendirmek için kritik öneme sahiptir. Gebe hayvanların beslenmesine ve barınma koşullarına özen gösterilmeli, doğuma yaklaşanlar için temiz ve güvenli bir alan hazırlanmalıdır.

Ödül, ayrıca yetiştiricilerin, buzağı destekleme başvurularını 1 Eylül – 1 Aralık tarihleri arasında mutlaka yapması gerektiğini hatırlatarak, "Sonbaharda atlanan her bir tedbir, kış aylarında hem verim kaybına hem de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Unutmayalım ki, sağlıklı hayvanlar, sağlıklı bir gelecek demektir," uyarısında bulundu.