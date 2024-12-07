Kars'da asayiş uygulaması

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars'da asayiş uygulaması

Kars'ın Kağızman ilçesinde, huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla geniş çaplı asayiş ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın talimatlarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uygulama kapsamında birçok noktada denetimler yapıldı.

Uygulama sırasında, ana caddelerde ve ara sokaklarda kimlik kontrolleri gerçekleştirilirken, araçlar detaylı şekilde incelendi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde de şüpheli kişi ve araçlar sorgulandı.

Kağızman'da polis ekiplerince yapılan uygulamada trafik kurallarına aykırı hareket eden araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kağızman'da gerçekleştirilen uygulama, ilçede suç oranının azaltılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce vatandaşların güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.

Kars'da asayiş uygulaması

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