Mersin-Antalya D-400 karayolunda, Anamur’un Bozdoğan Mahallesi’nde N.G. yönetimindeki 23 ADJ 632 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Erol Kanmaz’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kanmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın saniye saniye korkunçluğunu ortaya koydu; Kanmaz’ın aniden yola adım atması ve aracın hızla yaklaşması net görülüyor.

Sürücü N.G. polis sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.