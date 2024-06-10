Kars'ı dolu vurdu cadde ve sokaklar böyle göle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars'ı dolu vurdu cadde ve sokaklar böyle göle döndü

Kars'ta yaşanan şiddetli sağanak yağışın ardından aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşlara zorluklar yaşattı.

Vatandaşlar, araçlarını battaniye ve karton kullanarak dolu yağışından korumaya çalıştılar.

Şehirde etkisini gösteren sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası, çevre beyaz bir örtüyle kaplanırken, şehrin ana arterleri suyla kaplandı.

"Kader bize ne verirse o" diyen Karslılar, son zamanlarda etkili olan dolu yağışlarına ilişkin, "Vallahi yine dolu, yine ben, yine Kars. Kısmetimiz bu yıl doluyla açıldı. Kader bize ne verirse o. Yağış çok şiddetliydi. Şehir merkezindeki ana yollar, dört yol ağzı sular altında kaldı, insanlar ayakkabılarını çıkarıp yürümek zorunda kaldı. Ben de az önce arabamı kurtarmaya çalışırken sırılsıklam oldum" şeklinde konuştular.

Kars'ta etkili olan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle birçok araç hasar gördü, bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Ayrıca dolu, tarım arazilerine de zarar verdi.

aw224214-06.jpg

aw224214-05.jpg

aw224214-04.jpg

aw224214-03.jpg

aw224214-02.jpg

aw224214-01.jpg

Son Haberler
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi Ekonomi
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı Spor
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı
Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! 42 kişiye mezar olmuştu Gündem
Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! 42 kişiye mezar olmuştu
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı Yaşam
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü Yerel Haberler
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
Osmanlı’da ateist olan imam: Lari Mehmed Efendi Yazarlar
Osmanlı’da ateist olan imam: Lari Mehmed Efendi
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı Gündem
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı