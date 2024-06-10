Kars'ı dolu vurdu cadde ve sokaklar böyle göle döndü

Vatandaşlar, araçlarını battaniye ve karton kullanarak dolu yağışından korumaya çalıştılar.

Şehirde etkisini gösteren sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası, çevre beyaz bir örtüyle kaplanırken, şehrin ana arterleri suyla kaplandı.

"Kader bize ne verirse o" diyen Karslılar, son zamanlarda etkili olan dolu yağışlarına ilişkin, "Vallahi yine dolu, yine ben, yine Kars. Kısmetimiz bu yıl doluyla açıldı. Kader bize ne verirse o. Yağış çok şiddetliydi. Şehir merkezindeki ana yollar, dört yol ağzı sular altında kaldı, insanlar ayakkabılarını çıkarıp yürümek zorunda kaldı. Ben de az önce arabamı kurtarmaya çalışırken sırılsıklam oldum" şeklinde konuştular.

Kars'ta etkili olan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle birçok araç hasar gördü, bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Ayrıca dolu, tarım arazilerine de zarar verdi.