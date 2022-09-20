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Kars'ı domuzlar bastı

Kars’ta yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 13:57
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Kars'ı domuzlar bastı

Kars'ı domuzlar bastı
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İHA'nın haberine göre, Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan ve yol kenarına kadar gelen domuz sürüsü aracıyla seyreden Faruk Erdoğdu tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi.

Sarıkamış-Selim karayolunda aracıyla seyir halinde bulunan Faruk Erdoğdu, yol kenarında domuz sürüsünü gördü. 

Cep telefonuyla o anları kaydeden Erdoğdu’yu fark eden domuzlar kaçmaya başladı. Bir süre kaçan domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu. O anlar ise anbean kaydedildi.

 

 

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