Karşı şeride geçen araç, akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İHA

Çorum'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek akaryakıt tankerine çarpması sonucu 74 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Çorum-Kırıkkale Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (74) yönetimindeki 06 JF 344 plakalı Volkswagen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ö.Y. idaresindeki 34 SG 8845 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

aw471298-04.jpg

Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü A.B. ise ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç, otoparka çekildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Karşı şeride geçen araç, akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölü
Karşı şeride geçen araç, akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölü
14 yaşındaki tek kollu sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
14 yaşındaki tek kollu sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
AKP'li Varank'tan tepki çeken 'İmamoğlu' paylaşımı
AKP'li Varank'tan tepki çeken 'İmamoğlu' paylaşımı
Hareket halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü
Hareket halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü
İki ülke daha FIFA Dünya Kupası bileti aldı: Ürdün ilki başardı
İki ülke daha FIFA Dünya Kupası bileti aldı: Ürdün ilki başardı