Karşı şeride geçip devrilen TIR'a cip çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

Kazanın ardından TEM'in Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

İstanbul istikametine giden yabancı plakalı TIR'ın sürücüsü, bariyerleri aşarak karşı yöne geçip devrilince, Ankara istikametine giden cip TIR'a çarptı.

Kazada TIR sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Cipte bulunan Munise Asker ağır yaralı olarak kurtarıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi İkbaliye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden yabancı plakalı deri yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı yöne geçip devrildi.

Bu sırada Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CGU 830 plakalı cip, TIR'a çarptı. Kazada TIR sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, cipte bulunan Munise Asker ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Munise Asker doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Araçta sıkışan TIR sürücüsünün cansız bedeni de incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.