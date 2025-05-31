Karşı şeride geçip şarampole uçan otomobili sürücüsü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karşı şeride geçip şarampole uçan otomobili sürücüsü yaralandı

Denizli'de seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Denizli'de seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ekipler tarafından kurtarılan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi Manisa-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Buldan Orman Deposu mevkiinde henüz sürücü ismi belirlenemeyen 06 DUF 878 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekipleri şarampole yuvarlanan aracın içindeki sürücüye kurtarmak için çalışma başlattı. Aşağıya inen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüye kurtararak yukarıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin sürücüye yaptıkları ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karşı şeride geçip şarampole uçan otomobili sürücüsü yaralandı

Karşı şeride geçip şarampole uçan otomobili sürücüsü yaralandı

Karşı şeride geçip şarampole uçan otomobili sürücüsü yaralandı

Son Haberler
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında
33 yıldır görev yapıyordu: Öğretim üyesinden kahreden haber!
33 yıldır görev yapıyordu: Öğretim üyesinden kahreden haber!
Şap hastalığına karşı sıkı denetim! Ekipler teyakkuz halinde...
Şap hastalığına karşı sıkı denetim! Ekipler teyakkuz halinde...
Tadic gerçeği havaalanında açıkladı: 'Stadyumda olmasını tercih ederdim ama...'
Tadic gerçeği havaalanında açıkladı: 'Stadyumda olmasını tercih ederdim ama...'
Kılıçdaroğlu büyük ihaneti affetmedi, 3 isimle yollarını ayırdı! Öfkeden deliye döndü...
Kılıçdaroğlu büyük ihaneti affetmedi, 3 isimle yollarını ayırdı! Öfkeden deliye döndü...