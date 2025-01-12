Karşı şeride geçti: Aydınlatma direğine çarparak durdu

Kaza, Çal ilçesi İsmailer Mahallesi Denizli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 20 AAR 424 plakalı otomobilin sürücüsü G.G.'nin direksiyon hakimiyetini kayberek yolda savruldu savrulmanin etkisiyle yolda bulunan refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Kazayı görenlerin ekiplere bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilin yan tarafında hasar meydana gelirken, sürücünün kazayı yara almadan atlatması sevindirdi. Kazanın ardından bölgeye gelen ekipler, olay yerinde inceleme yaparak gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Kazanın yaşandığı yolun bir süre trafiğe kapatıldığı, araç kaldırıldıktan sonra trafiğin normale döndüğü öğrenildi.