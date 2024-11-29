Karşıdan karşıya geçenlere çarpıp kaçtı: 2 ölü 1 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Yeşilyurt ilçesinin Oluklu mevkiinde meydana geldi. B.S. yönetimindeki 44 AGV 031 plakalı otomobil, Sultan Ekici (77), Rukiye Ekici (61) ve Mehmet Ekici'ye (82) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Ekici yaralanırken, Sultan ve Rukiye Ekici olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Ekici, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından, otomobil sürücüsü kaçtı ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.