Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti"**

Kaynak: İHA
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti"**

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarpması sonucu kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Turgut Özal Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Kasım Y. (23) yönetimindeki 01 AEY 213 plakalı Volkswagen marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.

Araç, bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki Sevgi Akbaş’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Akbaş, kafasını kaldırıma çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kasım Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Sevgi Akbaş’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşları içinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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