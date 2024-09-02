Kars'ta MHP’li Başkan'ın kardeşinin aracı kurşunlandı

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger’in kardeşi olan öğretmen Koray Senger’in aracı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay, Kars’ın merkezindeki Ahmet Arslan Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Koray Senger’in park halindeki aracına, motosikletli saldırganlar tarafından toplamda 6 kurşun ateş edildi.

Şans eseri, araçta kimse bulunmadığı için can kaybı yaşanmadı.

Saldırganlar, olay yerinden motosikletle kaçtı. Saldırı sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

Koray Senger’in aracına saldıran kişilerin yakalanması için Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen kişi ile birlikte ona yardım eden 3 kişi daha olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.