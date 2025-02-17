Karşıya geçeyim derken cipin altında kaldı

Kaynak: DHA
Karşıya geçeyim derken cipin altında kaldı

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara- Konya yolunda gerçeklişti. Ankara istikametine seyir halinde olan E.Ö. yönetimindeki cip, yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki M.E.'ye çarptı. M.E. çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Demans hastası olduğu öğrenilen M.E.'nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Cip sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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