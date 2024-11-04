Karşıya geçmek istedi canından oldu

Kaza, Kulu ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi Konya-Ankara karayolunda saat 12.20 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Ankara istikametine seyir halindeki araç E.Ö. (50) idaresindeki 06 DOZ 01 plakalı Volkswagen marka otomobil, karşıya geçmek isteyen 65 yaşlarındaki Rabia Dönmez'e çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dönmez, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.