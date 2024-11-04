Karşıya geçmek istedi canından oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karşıya geçmek istedi canından oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde karayolunda karşıya geçmek isteyen kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kulu ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi Konya-Ankara karayolunda saat 12.20 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Ankara istikametine seyir halindeki araç E.Ö. (50) idaresindeki 06 DOZ 01 plakalı Volkswagen marka otomobil, karşıya geçmek isteyen 65 yaşlarındaki Rabia Dönmez'e çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dönmez, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.otomobilcarptigi-kadin-2.jpg

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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