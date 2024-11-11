Karşıya geçmek isterken canından oldu

Kaza, Özalper Mahallesi'nde Turgut Özal Bulvarı'nda dün gece saatlerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki Mert Umut Ulutaş'a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs çarptı.

Ulutaş, çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenerek yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mert Umut Ulutaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ulutaş'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu. ​​​​​​​​​​​​​​Polis, kaçan minibüs sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.