Karşıya geçmek isterken canından oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karşıya geçmek isterken canından oldu

Malatya'da, yolun karşısına geçtiği esnada minibüs çarptı. Minibüsün çarptığı Mert Umut Ulutaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Özalper Mahallesi'nde Turgut Özal Bulvarı'nda dün gece saatlerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki Mert Umut Ulutaş'a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs çarptı.

Ulutaş, çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenerek yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mert Umut Ulutaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ulutaş'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu.​​​​​​​​​​​​​​Polis, kaçan minibüs sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Karşıya geçmek isterken canından oldu

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