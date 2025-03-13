Karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye araç çarptı

Kaynak: İHA

Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye araç çarptı. Kazada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre D.İ. idaresindeki 34 ERR 251 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan 2 yayaya çarptı. Kaza sonucu yayaların biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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