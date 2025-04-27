Karşıyaka 2. Lig'i istiyor

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Bursaspor galibiyetinin mutluluğu yaşanmaya devam ediyor.

İzmir ekibi, normal sezonun son maçında haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor'la Alsancak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve puanını 60' yükseltti. Geçtiğimiz hafta Karşıyaka'yı 3-2 yenerek hem puanları eşitleyip hem ikili averaj üstünlüğünü ele geçiren Belediye Kütahyaspor da aynı saatte başlayan müsabakada Düzcespor'la 2-2 berabere kaldı. Böylece yeşil-kırmızılılar, 2 puan farkla ikinciliğe yerleşti ve play-off'ta grup finaline kalmayı başardı.

SON ÜÇ MAÇ

Karşıyaka, play-off'ların ilk iki turunda maç yapmayıp direkt finale kalmaya hakkı kazandı. Son olarak 2018 yılında mücadele ettiği 2. Lig'e dönmek isteyen İzmir ekibinin hedefine kavuşması için sadece 3 maçı kaldı. Grupta finale çıkacak takımı beklemeye başlayan yeşil-kırmızılılar, eşleşeceği rakibiyle dış saha ve iç sahada iki maç oynayacak. Karşıyaka finale çıkması halinde TFF 3. Lig 2. Grup'tan gelecek takımla tarafsız sahada final karşılaşmasına çıkacak.