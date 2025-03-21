Karşıyaka 2 oyuncuyu transfer etmeye hazırlanıyor

Kaynak: DHA
Karşıyaka 2 oyuncuyu transfer etmeye hazırlanıyor

Büyük bir mali ve idari kriz yaşayan Karşıyaka kadrosunun büyük çoğunluğu ile yolları ayırmıştı. Küme düşme tehlikesi altına giren İzmir ekibi 2 oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaştı.

Basketbol Süper Ligi'ndeki 53 yıllık tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan Karşıyaka, FIBA'yla temaslarının ardından transfer yasağını tekrar kaldırarak daha önce anlaştığı guard Mike Smith ve uzun Suleiman Braimoh'u renklerine bağladı.

Sezon başında kurduğu kadrosundaki 6'sı yabancı 7 as oyuncusu ayrıldıktan sonra üst üste 10 yenilgi alarak düşme korkusu yaşayan Kaf-Kaf, İzmir'e getirdiği 37 yaşındaki Smith ve 35 yaşındaki Nijerya azıllı Braimoh'la anlaştı.

İki oyuncunun lisansları pazar günü son sıradaki Yalovaspor'la deplasmanda oynanacak kritik maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Guard Smith'in pazar günü forma giymesi beklenirken, Braimoh'un pasaportuyla ilgili sorunun çözülmeye uğraşıldığı öğrenildi.

Kadrosu dağıldıktan sonra daha önce yasağı iki kez açarak şutör guard Roberto Gallinat ve kısa forvet Austin Hollins'i alan Karşıyaka'nın kadrosundaki yabancı sayısı ikilinin transferiyle 4'e çıkacak.

Son Haberler
MOVA, bahar temizliği için elektrikli robot süpürgelerinde indirim yapacak
MOVA, bahar temizliği için elektrikli robot süpürgelerinde indirim yapacak
Samsun’da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Adını duyan haritadan bakıyor! İstanbul'un saklı cennetini bilmeyen çok
Adını duyan haritadan bakıyor! İstanbul'un saklı cennetini bilmeyen çok
Kum yüklü kamyon devrildi
Kum yüklü kamyon devrildi
Erdoğan Nevruz'da konuştu. Yeni milli bayram mesajı verdi!
Erdoğan Nevruz'da konuştu. Yeni milli bayram mesajı verdi!