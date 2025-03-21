Karşıyaka 2 oyuncuyu transfer etmeye hazırlanıyor

Basketbol Süper Ligi'ndeki 53 yıllık tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan Karşıyaka, FIBA'yla temaslarının ardından transfer yasağını tekrar kaldırarak daha önce anlaştığı guard Mike Smith ve uzun Suleiman Braimoh'u renklerine bağladı.

Sezon başında kurduğu kadrosundaki 6'sı yabancı 7 as oyuncusu ayrıldıktan sonra üst üste 10 yenilgi alarak düşme korkusu yaşayan Kaf-Kaf, İzmir'e getirdiği 37 yaşındaki Smith ve 35 yaşındaki Nijerya azıllı Braimoh'la anlaştı.

İki oyuncunun lisansları pazar günü son sıradaki Yalovaspor'la deplasmanda oynanacak kritik maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Guard Smith'in pazar günü forma giymesi beklenirken, Braimoh'un pasaportuyla ilgili sorunun çözülmeye uğraşıldığı öğrenildi.

Kadrosu dağıldıktan sonra daha önce yasağı iki kez açarak şutör guard Roberto Gallinat ve kısa forvet Austin Hollins'i alan Karşıyaka'nın kadrosundaki yabancı sayısı ikilinin transferiyle 4'e çıkacak.