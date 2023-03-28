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Karşıyaka'da flaş ayrılık

Karşıyaka, çıktığı 11 maçta 3 galibiyet alan teknik direktör Selahaddin Dinçel ile yollarını ayırdı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 11:27
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Karşıyaka ayrılığı resmen açıkladı

Karşıyaka'da flaş ayrılık
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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona Erman Güraçar yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Ligde 12. haftada alınan Ağrıspor beraberliği ve daha sonra 14. haftadaki 52 Orduspor FK yenilgisinden sonra Karşıyaka yönetimi, 48 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı.

Daha sonra takımın başına Selahaddin Dinçel’i getiren yeşil-kırmızılılar, yine beklenen sonuçları alamadı ve play-off hattının dışında kaldı.

Ligin son 3 haftasında da 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alınca yönetim, Selahaddin Dinçel’le de yollarını ayırma kararı aldı.

Selahaddin Dinçel, Karşıyaka'da 11 mücadelede maç başına 1.27’lik puan ortalaması elde etti.

(İHA)

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