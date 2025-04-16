Karşıyaka Basketbol Hakan Sayılı'nın sakatlığını duyurdu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da sakatlık şoku yaşanıyor. Yeşil-kırmızılıların 25. haftada oynadığı Aliağa Petkimspor mücadelesinde 25 yaşındaki oyuncu Hakan Sayılı sakatlandı.

İKİ AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Petkimspor maçı esnasında ayak bileğinden sakatlanıp oyuna devam edemeyen oyuncumuz Hakan Sayılı'nın yapılan kontrollerinde, ayak bileği dış yan bağında evre 3 yırtık tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlanmıştır" denildi. Hakan Sayılı'nın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Aliağa Petkimspor karşılaşmasında 20 dakika süre alabilen Sayılı, 13 sayı ve 5 ribaund ile oynadı.