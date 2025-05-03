Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı ameliyat oldu

Kaynak: AA
Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı ameliyat oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Thomas Akyazılı'nın bel fıtığı ameliyatı olduğu bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akyazılı'nın son üç aydır patlamış bel fıtığına rağmen takımını yalnız bırakmamak için süreci ameliyatsız atlatmaya çalıştığı belirtildi.

"OYUNCUMUZA GEÇMİŞ OLSUN DİYORUZ"

Akyazılı'nın, sağlık ekibinin yoğun çabalarıyla sahada kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ancak son günlerde artan bel ağrıları nedeniyle ameliyat edilmesi gereken oyuncumuzun ameliyatı kulüp doktorumuz Ahmet Cemil Turan tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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