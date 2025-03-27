Karşıyaka Belediyesi'nden dev iftar

Karşıyaka Belediyesi, ramazan ayının manevi birlik ve dayanışma atmosferini yaşatmak amacıyla Kadir Gecesi’nde büyük bir iftar organizasyonu düzenledi. Karşıyaka Çarşısı’nda kurulan 4 bin kişilik sofrada bir araya gelen vatandaşlar birlikte iftar yaptı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Hep beraber daha güzel, daha umut dolu günler göreceğimize inanıyor; Kadir Gecesi’nin tüm halkımıza huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

Ramazan ayı boyunca Karşıyaka’nın farklı mahallelerinde iftar sofraları kurarak dayanışmayı büyüten Karşıyaka Belediyesi, Kadir Gecesi’nde Karşıyaka Çarşısı’nda büyük bir organizasyona imza attı. Kurulan dev sofrada 4 bin kişi bir araya gelerek ramazanın bereketini paylaştı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına; Belediye Meclisi üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve yönetim kurulu üyeleri, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı ve yürütme kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. İftar öncesinde Mustafa Kemal Paşa Camii İmamı Şuayip Coşkun tarafından ezan okundu ve dualar edildi. Ardından binlerce Karşıyakalı hep birlikte oruçlarını açarak dayanışma ruhunu pekiştirdi.

"DAHA GÜZEL YARINLARA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Burada binlerce Karşıyakalı ile aynı sofrayı paylaşarak, bu anlamlı gecenin bereketini ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Son günlerde karşı karşıya kaldığımız zorlu süreçler, bizlere dayanışmanın ve bir arada olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. İnanıyoruz ki güçlü bir toplum, birbirine güvenen, birbirine destek olan ve dayanışmayı elden bırakmayan bireylerden oluşur. Bu güven ve dayanışma duygusunu her zaman koruyarak, daha güzel yarınlara birlikte ulaşacağız. Bu anlamlı gecede, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu sofrayı bizimle paylaşan siz değerli Karşıyakalılara teşekkür ediyorum. Kadir Gecesi’nin hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.